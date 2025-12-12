Sopir MBG yang Lindas Siswa Resmi Jadi Tersangka, Terancam 5 Tahun Penjara

ERA.id - Sopir yang membawa makan bergizi gratis (MBG), AI, yang menabrak dan melindas siswa SDN 01 Kalibaru resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mengaku kurang tidur sehingga melakukan kesalahan.

"Saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka. Dan kami sudah yakin dengan alat bukti-alat bukti yang kami miliki," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Erick menjelaskan AI telah dites urine, hasilnya dia negatif menggunakan narkoba maupun alkohol. Dia membantah jika kecelakaan ini terjadi karena rem blong.

Hasil pemeriksaan sementara, AI menabrak para siswa dan guru karena kurang beristirahat.

"Sehingga dari temuan kami, ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut. Yaitu, kami sampaikan bahwa tersangka, jadi sebelum kejadian, tidur baru sekitar jam 04.00 WIB pagi," ungkapnya

Dia hanya tidur sekira satu jam. Pada pukul 05.30 WIB, AI berangkat ke SPPG menggunakan mobil mitra untuk menyalurkan makanan ke sekolah.

"Sampai saat ini kasus ini belum kami temukan adanya sabotase. Yang pasti ini murni kelalaian ya, kelalaian. Kalau pengertian kecelakaan lalu lintas adalah kejadian antar kendaraan di jalan raya. Jadi ini murni kelalaian yang mengakibatkan orang luka," tuturnya.

AI pun ditahan. Dia dijerat Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau luka bias. AI pun terancam hukuman lima tahun penjara.

Sebelumnya, polisi menyampaikan mobil pengangkut MBG bisa menabrak puluhan siswa di SDN Kalibaru 01 di kawasan Jakut, karena menerobos masuk ke sekolah tersebut. Para siswa awalnya sedang berkumpul di lapangan.

"Kejadian tadi dari CCTV kami lihat, ini tapi masih akan dianalisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan terjadi kecelakaan," kata Kombes Erick Frendriz kepada wartawan.

Diketahui dalam rekaman CCTV yang beredar juga, mobil itu menghantam pagar sekolah yang sedang tertutup. Setelah melewati pagar, mobil tancap gas ke arah kiri hingga menabrak siswa yang duduk di lapangan.

Puluhan murid dan satu guru luka-luka akibat insiden ini. Mereka yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit (RS).

"Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan. Sopir sama pendampingnya (yang diamankan)," ucapnya.

Erick mengatakan tidak ada korban tewas dalam kejadian ini. Polisi masih berada di lokasi untuk melakukan olah TKP.