Cabut Laporan terhadap Insanul Fahmi: Inara: Saya Patuh ke Suami

ERA.id - Selebgram Inara Rusli mencabut laporan polisinya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan. Semua karena Insanul Fahmi adalah suaminya.

Inara menjelaskan dirinya berkonsultasi terkait Insanul Fahmi dengan seorang ulama, Buya Yahya. Saat itu, Buya menyampaikan Inara adalah istri dari Insanul meski menikah siri. Walau belum tercatat di negara, Inara diwajibkan patut dan taat kepada suami.

"Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam. Saya tetap harus mendengarkan dan patuh pada suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya," kata Inara di Polda Metro Jaya, Senin (29/12/2025).

Langkah damai juga dilakukan karena keluarga Insanul dan Inara sudah bertemu untuk melakukan dialog. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

Selain itu, Inara menyampaikan Insanul telah menemui keluarganya dan memberikan klarifikasi atas hubungannya.

"Karena saudara Insan sudah menunjukkan iktikad baik untuk menemui pihak keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya. Dia juga sudah memberikan nasihatnya. Jadi saya sebagai, sebagai muslimah, mencoba untuk taat," imbuhnya.

Saat disinggung apakah akan melangsungkan pernikahan secara resmi agar tercatat di KUA/negara, Inara tak mau menjawab. Pun ditanya menerima poligami atau tidak, mantan istri musisi Virgoun ini juga ogah memberi jawaban. "Saya belum bisa memberikan komentar banyak," tuturnya.

Sebelumnya, Polisi menyampaikan pihaknya belum mengetahui kabar soal selebgram Inara Rusli yang mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan. "Sejauh ini penyidik belum mendengar dan mengetahui adanya pencabutan laporan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dihubungi, Senin (22/12).

Budi menjelaskan penyidik sejatinya memeriksa Inara untuk mendalami terkait laporannya ke Insanul Fahmi. Namun, mantan istri musisi Virgoun ini tak pernah memenuhi panggilan dalam dua kali agenda pemeriksaan.

"Progres terakhir Inara Jumat (19/12) kemarin dipanggil, namun tidak hadir tanpa ada keterangan. Kita akan agendakan pemanggilan selanjutnya karena sudah dua kali korban dipanggil tapi masih belum hadir," tuturnya.