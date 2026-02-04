Viral Perempuan Modus Tukar Kartu JakLingko Ngaku Terkendala, Pelaku Diserahkan ke Dinsos

ERA.id - Viral aksi seorang perempuan diduga menukar kartu e-money milik penumpang lain di bus TransJakarta rute JakLingko Kampung Melayu-Duren Sawit. Terduga pelaku pun berhasil diamankan petugas kurang dari 24 jam.

Kepala Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Jatinegara AKP Eko Bayu mengatakan perempuan yang melakukan tindakan itu berhasil diamankan kurang dari 24 jam. Namun korban yang mengalami kerugian tidak membuat laporan ke pihak berwajib.

"Setelah 24 jam tidak ada yang mau membuat laporan polisi dan korban juga tidak mau melapor, maka Selasa (3/2) siang kami kirimkan yang bersangkutan ke Dinas Sosial Jakarta Timur," ujar Eko Bayu, dikutip Antara, Rabu (4/2/2026).

Eko menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Senin (2/2) sekitar pukul 17.30 WIB. Tindakan yang meresahkan penumpang itu pun membuat aparat bergerak cepat usai menerima laporan.

"Setelah kejadian kami langsung bergerak Senin (2/2) malam untuk mengamankan wanita tersebut. Setelah kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan, namun tidak ada yang berkenan membuat laporan polisi dan korban juga tidak mau kami ajak ke Polsek," katanya.

Menurut Eko, kasus tersebut bukan merupakan pencurian kartu secara langsung, melainkan dilakukan dengan modus berpura-pura meminjam kartu milik penumpang lain.

"Bukan pencurian kartu, melainkan berpura-pura meminjam kartu penumpang lain dan kemudian menukarnya dengan kartu miliknya yang tidak ada saldonya," ujar Eko.

Pelaku awalnya mengaku mengalami kendala pada kartu miliknya saat hendak melakukan "tap". Dengan alasan kartu mengalami "eror", pelaku kemudian meminjam kartu milik penumpang lain.

"Ketika mau 'tap', wanita tersebut meminjam kartu penumpang lain dengan alasan kartunya 'eror'. Setelah itu, kartu tersebut ditukar dengan kartu miliknya yang saldonya kosong," katanya.

Namun, hingga 24 jam setelah kejadian, tidak ada korban yang bersedia membuat laporan resmi ke Kepolisian. Karena itu, pihak Kepolisian mengambil langkah lain yakni menyerahkan ke Dinas Sosial Jakarta.

Sementara itu, pihak Transjakarta juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi di salah satu armadanya.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan, pihaknya menyesalkan kejadian tersebut dan berkomitmen meningkatkan keamanan serta kenyamanan pelanggan.

"Transjakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan terkait insiden dugaan penukaran kartu pelanggan di rute JAK 02, Senin 2 Februari sekitar pukul 17.30 WIB," kata Ayu.

Ayu menambahkan, pelaku berhasil diamankan berkat kesigapan pramudi dan laporan dari korban.

"Berkat kesigapan pramudi dan laporan korban, pelaku berhasil diamankan di Kampung Melayu. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Jatinegara untuk proses hukum lebih lanjut," katanya.

Ayu juga mengapresiasi keberanian penumpang yang melaporkan kejadian tersebut serta respons cepat petugas di lapangan.

"Transjakarta mengapresiasi keberanian pelanggan serta respons cepat petugas. Kami mengajak seluruh pelanggan untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan menjaga barang bawaan masing-masing," ujar Ayu.

Pihak Kepolisian dan Transjakarta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan transportasi umum, khususnya saat meminjamkan kartu atau barang pribadi kepada orang yang tidak dikenal.

Penumpang juga diharapkan segera melapor kepada petugas apabila menemukan tindakan mencurigakan guna mencegah terjadinya kerugian maupun tindak kejahatan serupa di kemudian hari.