Ingin Balas Dendam, Korban Penindasan di Kalbar Lempar Molotov ke Sekolahnya

ERA.id - Seorang siswa SMPN 3 Sungai Raya dikabarkan melempar molotov ke sekolahnya di kawasan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (3/2).

Informasi beredar, molotov itu dilempar terduga pelaku anak ketika jam istirahat. Satu orang terluka akibat insiden ini.

Jubir Densus 88 Antiteror Polri. Kombes Mayndra Eka Wardhana membenarkan kejadian tersebut. Seorang siswa menjadi korban luka dari insiden ini.

Pelaku anak itu diduga melakukan aksi teror karena terpapar komunitas True Crime Community (TCC). Dia juga diduga adalah korban perundungan atau bully.

"Yang bersangkutan merupakan korban perundungan dan memiliki keinginan untuk melakukan balas dendam kepada rekan-rekan yang kerap kali melakukan perundungan terhadapnya juga diduga kuat menghadapi masalah keluarga," kata Mayndra kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Hasil penggeledahan ke anak itu, ditemukan lima buah gas portable yang direkatkan petasan, paku, dan dua pisau. Lalu juga didapati enam molotov.

"Iya (pelaku lempar empat molotov), terus empat itu meledak, trigger-nya saja. Meledak petasannya, diharapkan petasannya itu meledak, bomnya juga ikut terpicu. Tapi syukur alhamdulillah tidak, gitu," ucapnya.

Mayndra mengatakan Densus 88 bersama Polda Kalbar masih mengusut perkara ini.