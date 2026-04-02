Warga Tambora Gerebek Dua Gay yang 'Pacaran'

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan warga menggerebek praktik dugaan prostitusi di sebuah kontrakan di kawasan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (30/3).

Dari video dan narasi yang beredar, penggerebekan dilakukan usai warga mengintai sejak bulan puasa. Kegiatan ini dilakukan karena mereka meresahkan.

Seorang pria terlihat menangis saat diinterogasi. Disebut-sebut, kasus ini adalah prostitusi sesama jenis.

Dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara mengatakan, kasus ini bukanlah prostitusi online.

"Memang benar kami amankan. Jadi memang itu posisinya mereka bukan praktik prostitusi online. Jadi suka sama suka, ketemu di aplikasi kencan, tapi memang sudah dipantau warga. Itu aja sih," kata Sudrajat kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Sudrajat menambahkan dua pria diamankan dalam kasus ini. Usai diperiksa, polisi tidak menemukan adanya muncikari, permintaan tarif, ataupun pihak yang mengambil untung.

Kedua pria tersebut masih berada di Polsek Tambora guna dimintai keterangan. Menurutnya, pasangan sesama jenis ini tak dapat dijerat pidana.

"Tapi ya merujuk pada hukum kita kan untuk LGBT ini belum bisa dijerat ya. Ya ini paling penyakit masyarakat paling ya, laki-laki sama jenis gitu. Paling kami bina aja sih. Kita bina, sejauh ini sudah diamankan di tempat kami kok," imbuhnya.