Rolling Stone Berani Rilis Daftar Penyanyi Terbaik Tanpa Cantumkan Nama Celine Dion, Fans Berkoar

ERA.id - Penggemar Celine Dion tak terima idola mereka tak masuk dalam daftar penyanyi terbaik sepanjang masa yang dirilis oleh Rolling Stone. Pada daftar yang diberi judul 200 Greatest Singer of All Time itu, Rolling Stone menyebutkan 200 penyanyi dari seluruh dunia.



Di antaranya adalah Billie Eilish, Kelly Clarkson, Alicia Keys, SZA, Taylor Swift, Jungkook BTS, Mariah Carey, Whitney Houston, Beyonce, Elvis Presley, Ariana Grande, dan lainnya. Namun, nama Celine Dion tak terdaftar, padahal ia dikenal sebagai penyanyi yang memiliki vokal kuat dan teknik mumpuni.



Celine Dion selama ini dikenal sebagai penyanyi yang mampu menyanyikan lagu-lagu sulit, seperti "My Heart Will Go On". Tak hanya itu, lagu-lagu milik Celine Dion juga memiliki nada yang tak mudah, yang banyak diakui oleh penyanyi lainnya.



Melihat sepak terjang Celine Dion sebagai penyanyi, penggemarnya pun murka mengetahui dirinya tak masuk dalam daftar tersebut. Tak hanya penggemar, penulis lagu Diane Warren juga mempertanyakan keputusan pembuatan daftar penyanyi tersebut.

One more reason these stupid ass lists don't mean shit. Really??? A list of greatest singers @RollingStone and #CelineDion isn't on it??🙄 — Diane Warren (@Diane_Warren) January 2, 2023





"Satu lagi alasan daftar bodoh yang bermakna ini cuma sampah. Sungguh? Sebuah daftar penyanyi terbaik Rolling Stone dan Celine Dion tak ada di dalamnya?" tulis Diane Warren, penulis lagu populer seperti "I Don't Want to Miss a Thing", di Twitternya.



Penggemar Celine Dion juga meminta keadilan bagi idola mereka. Mereka menyebut keputusan Rolling Stone merilis daftar tersebut tanpa Celine Dion tidak menghormati karier sang idola.



"Keadilan untuk Celine Dion. Ini sangat tidak sopan," kata penggemar.



"Meninggalkan Celine Dion di daftar 200 penyanyi terbaik sepanjang masa adalah keputusan yang sangat disesali. Karena melakukan itu sama dengan kriminal. Perbaiki itu segera," ucap yang lain.



"Celine Dion merupakan penyanyi dengan vokal yang luar biasa. Daftar ini bukti kalian tidak menghormatinya," sambung penggemar lain.