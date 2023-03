Konser di GBK, Rose BLACKPINK Rasakan Panas Jakarta, Sampai Bilang Begini

ERA.id - Konser BLACKPINK WORLD TOUR (BORN PINK) JAKARTA di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/3/2023) memberi kesan tersendiri bagi semua member. Salah satunya Rosé BLACKPINK yang merasakan panasnya Jakarta.

Hal itu ia ungkap saat menyapa penggemar alias BLINK di sela-sela pertunjukan.

Ia berceloteh udara Jakarta malam itu terasa panas. Namun, Rosé kemudian menyebut udara dan suasana tersebut berkat energi dari para penggemar.

"Saya harus mengatakan bahwa udara di Jakarta saat ini panas," ucap Rose disambut teriakan riuh BLINK.

"Tapi aku yakin itu semua karena energi kalian. Kami akan mengenang ini untuk waktu yang lama," sambungnya.

Rose berlanjut mengucapkan rasa kagum terhadap antusiasme penggemar, salah satunya stadion utama GBK yang jadi indah dan dipenuhi cahaya jingga dari lightstick. Sehingga, BLINK membuat pink ocean di GBK.

Pertunjukan musik berskala stadion itu kemudian berlanjut dengan aksi BLACKPINK membawakan sederet single hit.

Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa membuka panggung mereka dengan menyanyikan lagu "How You Like That" dengan penuh koreografi. Mereka melanjutkan penampilan dengan lagu "Pretty Savage", "Whistle", "Don't Know What To Do", dan "Lovesick Girls".