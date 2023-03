Pakai Batik hingga Baju Timnas Garuda, Vokalis Trivium di Hammersonic: Apa Kabarmu? Chuaks

ERA.id - Band metal asal AS Trivium menjadi salah satu line up di hari ke-2 Hammersonic Festival yang digelar di Pantai Carnaval Ancol pada Minggu (19/3/2023).

Band asal Florida yang tampil pada pukul 20.40 WIB di panggung Empire atau panggung utama dalam acara festival itu sangat dinanti oleh para metalhead.

Trivium langsung membuka penampilan dengan lagu dari album Ascendancy yang berjudul 'Rain'.

Saat muncul di panggung, penampilan vokalis dari Trivium yakni Matt Heafy nampak unik. Sebab, Matt Heafy menggunakan kemeja batik. Dia juga mencoba berinteraksi dengan penonton dengan berbahasa Indonesia.

"Apa Kabar mu," tanya Matt Heafy.

Usai membawakan beberapa lagu, Pria berumur 37 tahun dan memiliki darah jepang itu memberi kejutan dengan menggunakan baju Timnas Garuda.

Matt Heafy berkali-kali menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, dia juga mengucapkan kata yang tengah viral di media sosial Indonesia.

"Apa kabar mu, cuaks? Aku Cinta Indonesia" jelas dia.

Dalam penampilannya itu, Trivium membawakan Strife, Down for the Sky, The Sin and the Sentence, In Waves serta ditutup dengan lagu dari album Ascendancy yakni Pull Harder on the Strings of Your Martyr.