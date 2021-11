Ed Sheeran Ungkap Alasan Ogah Kolaborasi dengan Adele, Kenapa?

ERA.id - Belum lama ini, Ed Sheeran blak-blakan mengungkapkan bahwa dirinya enggan berkolaborasi dengan Adele. Ed mengaku bahwa dirinya khawatir jika berkolaborasi dengan Adele, ia akan merusak musikalitas pelantun lagu "Easy On Me" itu.



"Barangnya (kemampuan Adele) sangat bagus sehingga kamu pasti tidak ingin mengacaukannya," ujar Ed Sheeran, dilansir dari Page Six.



Meski demikian, Ed mengaku sudah mengenal Adele cukup lama, bahkan sebelum dirinya sepopuler saat ini. Ed mengaku sering menyaksikan pertunjukkan kecil Adele di masa ia merintis karier sebagai musisi.



