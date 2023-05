Di Penutupan Tur Dunia di Indonesia, Dream Theater Sukses 'Bius' Penonton

ERA.id - Dream Theater menutup rangkaian acara konser Top of The World Tour dengan penampilannya di kawasan Eco Park Ancol, Jakarta Utara pada Jumat (12/5/2023) malam.

Personel Dream Theater yakni John Petrucci, Mike Mangini, James LaBrie, John Myung, Jordan Rudess naik ke atas panggung tepat pada pukul 20.00 WIB.

Sesuai janji, kibordis Dream Theater yakni Jordan Rudess yang sebelumnya menjanjikan akan memainkan setlist (daftar lagu) yang berbeda dari sebelumnya benar-benar terbukti.

Dikutip dari Antara, Dream Theater membawakan sejumlah lagu antara lain The Alien, 6:00, Sleeping Giant, Bridges in The Sky, Caught in a Web, Answering The Call, Solitary Shell, About to Crash (Reprise), Losing Time/Grand Finale, Pull Me Under, AVFTTOTW, dan The County of Tuscany.

Sepanjang konser para penonton larut dalam suguhan musik bertempo cepat sambil menyanyikan lirik-lirik lagu Dream Theater yang melegenda.

Sang vokalis, James LaBrie dalam beberapa kesempatan juga melakukan interaksi dengan penonton. Hal itu membuat penonton berteriak histeris.

Konser Dream Theater Top Of The World Tour di Indonesia yang merupakan penutup dari rangkaian tur di Korea Selatan, Jepang, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia tersebut berakhir pada pukul 22.00 WIB.