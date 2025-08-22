Akui Terima Dana dari Uang Korupsi Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Buat Anak Saya

ERA.id - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana mengakui dirinya menerima aliran dana dari Ridwan Kamil (RK) dari kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Lisa menyebut uang itu dikirim RK untuk anaknya.

Pengakuan itu disampaikan Lisa Mariana usai diperiksa terkait kasus tersebut di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

"Ya kan buat anak saya (uang dari aliran dana itu). Ya saya tidak bisa sebutkan nominalnya ya," kata Lisa di gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).

Selebgram ini enggan menjawab pertanyaan berapa kali menerima uang dari RK. Pun apakah uang yang diterima itu sampai miliaran rupiah atau tidak.

Lisa hanya menambahkan dirinya sangat kooperatif saat diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.

"Ini sudah valid, ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB," tuturnya.

Pengacara Lisa, Jhony Nababan menambahkan kliennya akan kembali dipanggil KPK untuk diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Namun ia belum mengetahui jadwal tersebut.

"Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti, jadi tadi masih seputar pertanyaan yang lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya," ujar Jhony Nababan.

Diketahui, sudah ada lima tersangka dalam kasus korupsi ini, yakni sebagai berikut.

1. Yuddy Renaldi (YR) selaku mantan Dirut BJB;

2. Widi Hartoto (WH) selaku Pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB;

3. Ikin Asikin Dulmanan (ID) selaku Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

4. Suhendrik (S) selaku Pengendali PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) dan PT BSC Advertising;

5. Sophan Jaya Kusuma (SJK) selaku Pengendali Agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).