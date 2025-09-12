Heboh, Mahasiswa Teriaki Rektor UI Zionis Saat Acara Wisuda

ERA.id - Suasana wisuda Universitas Indonesia (UI) bikin heboh masyarakat. Lantaran seorang mahasiswa meneriaki Rektor UI, Heri Hermansyah seorang zionis. Karena, beberapa hari lalu Rektor UI mengundang seorang pembicara yang pro terhadap zionis.

"Suasana wisuda Universitas Indonesia (UI) diwarnai insiden tidak biasa ketika Rektor UI, Heri Hermansyah @heri.hrmansyah, mendapat sorakan dari hadirin di atas panggung," tulis akun Instagram respons.media, Jumat (12/9/2025).

"Ketegangan memuncak saat sejumlah wisudawan meneriakkan kata "zionis" kepada rektor sebelum prosesi dilanjutkan," lanjutnya.

Kericuhan itu terjadi ketika ada sesi penggalangam donasi oleh pihak rektorat. "Momen itu terjadi pada sesi penggalangan donasi untuk "Dana Abadi UI". Alih-alih hening, sesi tersebut berubah menjadi ajang protes terbuka dari mahasiswa terhadap pimpinan universitas," tulisnya.

Dalam keterangan akun itu, dijelaskan bahwa rektor UI memang selalu mendapatkan kritik karena kebijakan-kebijakannya yang kurang sesuai.

"Sejak dilantik sebagai Rektor, Heri Hermansyah memang kerap menuai kritik. Kebijakan yang dianggap kontroversial antara lain mengembalikan luran Pengembangan Institusi (IPI) bagi seluruh mahasiswa jalur mandiri, membubarkan aksi protes mahasiswa terkait IPI, serta menghadirkan pembicara yang dinilai pro-Zionis," ujarnya.