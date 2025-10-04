Polri Pastikan Pengamanan MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah 3-5 Oktober Gunakan Standar Terbaik

ERA.id - Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), Komjen Pol Fadil Imran memastikan pengamanan selama penyelenggaraan MotoGP pada 3-5 Oktober 2025 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggunakan standar terbaik.

"Polri siap memastikan MotoGP di Sirkuit Mandalika berjalan aman, tertib dan berkesan. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia mampu gelar event kelas dunia dengan standar keamanan terbaik," ujarnya usai memantau situasi pengamanan di sejumlah titik di luar dan dalam Sirkuit Mandalika, Jumat (3/10/2025).

Ia mengatakan total personil yang dilibatkan untuk pengamanan pelaksanaan MotoGP di Sirkuit Mandalika sebanyak 2.580 personil, terdiri dari unsur TNI dan Polda NTB.

Sedangkan, untuk pengamanan dibagi dalam tiga zona, yakni barat, tengah, dan timur, dengan tujuh satuan tugas. Pengamanan ini, didukung teknologi sistem anti-drone dan pemantauan udara menggunakan helikopter.

"Tiga zona ini menjadi rawan karena menjadi titik kumpul di mana para pengunjung akan masuk zona Sirkuit Mandalika," kata Fadil Imran.

Fadil Imran menilai secara umum kesiapan personel di hari pertama pelaksanaan MotoGP sudah sesuai dengan rencana operasi yang sudah ditetapkan. Meski demikian, dirinya masih melihat masih ada kekurangan yang perlu segera mendapatkan perhatian.

"Pengecekan awal masih ada kekurangan dan saya belum puas, makanya saya minta tadi Dirlantas betul-betul serius serta bagaimana kelola parkir juga supaya betul-betul tertib," ujarnya.

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya ini, pelaksanaan MotoGP bukan hanya sekedar balapan. Tapi panggung Indonesia di mata internasional, semua mata tertuju pada Mandalika, sehingga sedikit saja insiden bisa jadi sorotan dunia.

"Kita tahu tantangan di sini besar puluhan ribu penonton, lalu lintas yang padat, kerumunan yang berpotensi rawan, hingga ancaman kriminalitas dan siber. Jadi, wajah Indonesia tercermin dari suksesnya pengamanan di Mandalika," tegas Fadil Imran.

Oleh karena itu, lanjut Fadil Imran, Polri bersama seluruh jajaran memastikan Operasi Mandalika Rinjani 2025, berjalan disiplin, dan terukur.

"Tentunya pengamanan ini dengan bersinergi bersama TNI, Pemda dan panitia penyelenggara," katanya.