Rangkap Jabatan Jadi Mentan dan Kepala Bappanas, Amran Sulaiman Disayang Prabowo?

ERA.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapannas) menggantikan Arief Prasetyo Adi.

Keputusan tertuang dalam dokumen salinan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 116/P tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional yang diteken Kepala Negara pada 9 Oktober 2025, yang beredar di kalangan pewarta Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat kemarin.

Penunjukan ini membuktikan betapa kerabat Andi Syamsuddin Arsyad alias Isam ini dipercaya oleh Prabowo untuk mengerjakan banyak hal yang berhubungan dengan pangan.

"Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," demikian petikan salah satu poin Keppres tersebut dilansir dari dokumen salinan.

Selanjutnya, Presiden Prabowo menunjuk Amran Sulaiman yang saat ini menjadi Menteri Pertanian sebagai penggantinya. "Mengangkat Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," petikan lain keputusan itu.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy membenarkan penunjukan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden tertanggal 9 Oktober 2025. "Kalau SK-nya baru diterima tadi sore, memang sudah diganti, dalam SK-nya per tanggal 9 Oktober 2025, berarti kemarin," kata Sarwo Jumat malam kemarin.

Namun, kata Sarwo Edhy, dokumen resmi baru diterima oleh Kepala Bapanas pada Jumat sore di Jakarta.​​​​​