Raja Juli Dimaki Usai Sebut Dapat Momentum Baik dalam Bencana Sumatra

ERA.id - Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejumlah wilayah Sumatera dan menewaskan ratusan orang dianggap sebagai momentum yang baik.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Ucapannya ini kemudian memicu kemarahan warganet di X. Mereka menganggap ucapan Raja insensitif dan melukai banyak orang.

Salah satunya datang dari komika Rigen. "Lu aje hutan di Bima ditebangin, gue mention ga direspons sama lu dan kementerian lu. Emang lu banyak omong doang. Tunggu ada korban baru turut berduka."

Setelah diserbu netizen, sampai hari ini Raja belum menjelaskan secara detail apa maksud dari diksi "momentum baik" yang diucapkannya.

Sebelumnya pada Sabtu silam, Raja menyampaikan rasa duka mendalam terhadap kejadian banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Dia menilai bahwa perhatian publik yang kini tertuju pada kejadian bencana tersebut merupakan momentum penting untuk melakukan introspeksi.

Menurutnya, kejadian ini memperlihatkan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan.

"Kita mendapatkan momentum yang baik justru karena semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi. Mudah-mudahan tidak melebar ke wilayah lain," kata Raja Antoni saat meninjau Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Hal itu juga sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana.

"Jadi satu sisi kami mengatakan duka yang mendalam tapi ini juga momentum yang baik kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya ekonomi dan ekologi ini cenderungnya ke ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi, buktinya nyata kan untuk saudara-saudara kita. Itu fakta yang kita rasakan," tambahnya.

Raja juga menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi langsung mengambil langkah konkret.