Di HUT ke-18, Dasco: Kita Ingin Gerindra Hidup 1000 Tahun Lagi

ERA.id - Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengharapkan partainya terus hidup hingga 1000 tahun. Harapan itu disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri HUT ke-18 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

"Kita bersama ingin Gerindra hidup 1000 tahun lagi. Dirgahayu Partai Gerindra ke-18, 6 Februari 2026. Kompak, Bergerak, Berdampak," kata Dasco.

Dasco mengatakan, keberhasilan Partai Gerindra hingga hari ini tidak mudah diraih. Karena itu, dia mengingatkan bahwa perjuangan ke depan semakin berat untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan.

"Perjuangan kita ke depan tentu semakin berat untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan kita. Kaderisasi berkesinambungan tentunya adalah kunci keberhasilan, selain kita Gerindra harus terus bergerak dekat dan ada di antara rakyat," ujar Dasco.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menegaskan, bahwa Fraksi Gerindra akan terus memperbaiki diri dan bekerja untuk rakyat.

"Di usia ke-18 ini, Partai Gerindra meneguhkan komitmen untuk terus menjaga kepercayaan rakyat melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menjaga persatuan bangsa, serta mengawal pembangunan nasional yang adil, berdaulat, dan berkelanjutan," kata Budi.