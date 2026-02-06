Megawati Kirim Karangan Bunga Khusus HUT ke-18 Gerindra

ERA.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun ke-18 Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto itu memperingati hari jadi pada Jumat (6/2).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perintah itu disampaikan Megawati yang saat ini sedang berada di Abu Dhabi.

"Ya beliau mengirimkan bunga untuk Partai Gerindra dari DPP PDI Perjuangan," kata Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (6/2/2026).

"Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan dari beliau karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-18. Sehingga kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Partai Gerindra," imbuhnya.

Menurut Hasto, langkah ini merupakan tradisi kepartaian sekaligus cerminan persahabatan yang kuat antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Terlebih, Presiden Prabowo dan Gerindra juga selalu memberikan perhatian serupa saat PDIP atau Megawati berulang tahun.

"Ketika Ibu Megawati ulang tahun, beliau juga menerima ucapan dari Bapak Presiden Prabowo. Ini merupakan suatu tradisi dan persahabatan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.