Dulu Minyak Goreng Langka, Sekarang 'Banjir' saat HET Dicabut, Dessy Ratnasari: Uniknya Indonesia

ERA.id - Anggota DPR RI Dessy Ratnasari menyentil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal polemik minyak goreng, yang sebelumnya langka, kini 'banjir' di pasar.



Dalam sebuah video yang diunggah Partai Amanat Nasional, pelantun lagu 'Tenda Biru' ini mengeluhkan, kalau ia sebagai ibu-ibu bingung dengan kebijakan pemerintah.



"Aduh Pak Mendag, saya tuh suka bingung sebagai ibu-ibu, ya. Kemarin minyak tak ada," bebernya.



Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah menetapkan HET Rp14.000 per liter minyak goreng kemasan premium, Rp13.500 per liter minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp11.500 per liter minyak goreng curah.



"Eh uniknya, itulah Indonesia. Setelah kebijakan HET ditiadakan, banjir itu yang namanya minyak. Ini teh gimana ya? Apa yang terjadi sesungguhnya? Ada yang bisa jawab, Pak Menteri?" tandas Dessy.



Diketahui Menteri Perdagangan (Mendag) Muhamamd Lutfi sebelumnya menyatakan, per 16 Maret 2022, pihaknya menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11/2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag No 06/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng.



"Permendag ini berlaku sejak diundangkan," kata Lutfi dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI terkait Pembahasan Mengenai Harga Komoditas dan Kesiapan Kementerian Perdagangan dalam Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran, Kamis, (17/3).

