Viral Pria di Pinrang Sulsel Nyamar Jadi Pengantin Wanita Bercadar, Akad Nikah Terpaksa Gagal

ERA.id - Warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, digemparkan aksi seorang pria berinisial S (25) yang menyamar menjadi wanita bercadar demi menikahi pria berinisial R (25).

Penyamaran itu terbongkar tepat pada hari pernikahan, setelah keluarga calon mempelai curiga dan memaksa membuka cadar yang dikenakan pelaku

Kapolsek Lembang Iptu Ridwan Mustari mengungkapkan, S diamankan pada Selasa (12/8/2025) sore di Kampung Kalosi, Desa Basseang, Kecamatan Lembang. Saat itu, polisi menerima laporan adanya pria yang mengenakan cadar untuk berpura-pura menjadi calon pengantin wanita.

"Pelaku melakukan penipuan dan pemalsuan identitas untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria," ujar Ridwan, Rabu (13/8/2025).

Saat tiba di lokasi, polisi menemukan S dalam kondisi luka dengan tangan terikat. Petugas kemudian menenangkan situasi dan membawa pelaku ke Polres Pinrang untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan pemeriksaan awal, keluarga calon mempelai mulai curiga saat S tak dapat menunjukkan KTP sebelum akad nikah berlangsung. Kecurigaan semakin kuat ketika S menolak membuka cadar meski diminta.

"Pihak keluarga akhirnya melepas cadar secara paksa, dan diketahui pelaku adalah laki-laki yang menyamar sebagai perempuan," jelas Ridwan.