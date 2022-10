Akankah Cristian Ronaldo Hengkang dari Manchester United secara Gratis Januari Mendatang?

ERA.id - Manchester United sampai saat ini belum menerima tawaran dari mana pun, meski Cristiano Ronaldo akan berstatus bebas transfer sejak musim panas lalu, kata sejumlah sumber kepada ESPN.



Ronaldo absen pada pertandingan Liga melawan Chelsea di Stamford Bridge setelah dihukum manajer Erik ten Hag karena menolak bermain sebagai pemain pengganti ketika timnya menang 2-0 Rabu melawan Tottenham di Old Trafford.



Mantan penyerang Real Madrid dan Juventus itu juga membuat marah Ten Hag dengan meninggalkan bangku cadangan sebelum akhir pertandingan dengan melengos meninggalkan stadion tanpa seizin manajer.



Setelah dikritik oleh Ten Hag pada Juli karena pulang ke rumah saat pertandingan persahabatan pramusim melawan Rayo Vallecano di Old Trafford, laku tidak disiplin Ronaldo kian memperbesar spekulasi bahwa dia meninggalkan United pada Januari.



Tetapi sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa manajemen United yang dipimpin keluarga Glazer sudah bersedia melepas Ronaldo sejak dia terus terang ingin meninggalkan klub itu musim panas lalu.



Sumber-sumber mengatakan United yang merekrut Ronaldo dalam kontrak senilai 15 juta euro dari Juventus pada Agustus 2021, belum mencari biaya untuk pemain dengan harapan klub lain siap meneruskan kontraknya yang senilai 500 ribu pound per pekan.



Tapi kecuali dipinang Al Hilal dari Arab Saudi, United tak mendapatkan pinangan apa pun dari pihak lain untuk Ronaldo, bahkan tim-tim ambisius berdana besar di Turki pun enggan mengajukan penawaran.



Sumber-sumber mengatakan bahwa Old Trafford masih berharap penawar bakal muncul jika Ronaldo tampil produktif bersama Portugal dalam Piala Dunia Qatar bulan depan.



Dengan sisa kontrak enam bulan di United, ada kemungkinan Ronaldo dipinjamkan pada Januari, jika klub lain bersedia menyetujui kesepakatan membayar sebagian gajinya.



Tetapi ketika usianya menginjak 38 tahun pada Februari nanti dan hanya mencetak dua gol musim ini, Ronaldo kesulitan mendatangkan peminat dari klub-klub lain.