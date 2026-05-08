Valverde Cedera Kepala Sehabis Baku Hantam dengan Tchouameni

ERA.id - Federico Valverde cedera kepala akibat berkelahi dengan rekannya, Aurelien Tchouameni, saat latihan tim Real Madrid.

“Dia didiagnosis mengalami trauma kranioensefalik,” kata Real Madrid dalam lamannya pada Jumat (8/5/2026).

Madrid memastikan Valverde sudah stabil dan menjalani pemulihan di rumah dan diperkirakan harus beristirahat selama 10 hingga 14 hari sesuai prosedur medis sehingga absen melawan Barcelona pada Senin pekan depan.

Cedera itu muncul setelah Valverde kembali baku hantam dengan Tchouameni di tengah memanasnya situasi internal Real Madrid.

Valverde bahkan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit akibat cedera itu.

Insiden itu membuat manajemen Real Madrid bergerak cepat dengan menggelar rapat darurat bersama seluruh pemain dan membuka investigasi internal serta proses disipliner terhadap kedua pemain.