Berbagai Penyebab Rangka Motor Keropos yang Perlu Anda Tahu

ERA.id - Akhir-akhir ini media sosial ramai dengan konten video yang menampilkan sepeda motor matic pabrikan Honda memiliki rangka keropos. Motor-motor tersebut adalah sepeda motor dengan rangka eSAF (enhanced smart architecture frame).

Rangka ini merupakan rangka jenis baru yang awalnya digunakan pada Honda Genio (2019). Seiring berjalannya waktu, rangka ini juga digunakan di beberapa merek sepeda motor, seperti New Genio, All New Scoopy, All New BeAT, dan Vario 160. Terlepas dari rangka eSAF milik Honda, apa penyebab rangka motor keropos?

Berbagai Penyebab Rangka Motor Keropos

Rangka sepeda motor bisa cepat keropos karena beberapa faktor. Hal tersebut disampaikan oleh Hendra Sugandi, pemilik bengkel Agra Jaya Motor Custom (AJMC) yang membuat rangka motor trail custom.

"Kalau soal kejadian yang lagi ramai saya belum tahu. Tapi penyebab rangka menjadi keropos sendiri ada banyak," terang Hendra, dikutip Era.id dari Gridoto.

Dia menjelaskan, salah satu penyebab rangka menjadi berkarat dan keropos karena pengaruh laut. Jadi, motor yang biasanya berada di dekat laut lebih berisiko mengalami pengeroposan.

Rangka motor Honda Genio (Antaranews)

"Tapi seharusnya juga pabrikan sudah antisipasi dan lakukan langkah pencegahan. Karena barangnya kan dijual ke masyarakat yang tinggal di dekat laut juga. Jadi harus tahan juga dari air laut," terang Hendra.

Hendra juga mengungkapkan langkah pencegahan rangka cepat berkarat dan keropos. Dia mengatakan, biasanya pabrikan mengaplikasikan semprotan cairan antikarat pada seluruh rangka ketika proses produksi. Jadi, rangka tanpa lapisan antikarat rawan keropos.

"Kalau di rangka yang sedang ramai ini saya tidak tahu dilapisi antikarat atau tidak. Tapi rangka yang tidak dilapisi antikarat memang lebih rawan keropos," jelasnya.

Penyebab lain dari rangka mudah berkarat dan keropos adalah adanya air di dalam rangka. Air tersebut lambat laun menyebabkan besi rangka sepeda motor mudah berkarat.

"Bisa jadi juga ada air yang terperangkap di dalam rangka yang tidak ada lubang pembuangan. Kalau saya lihat itu yang keropos bagian bawah. Bisa jadi ada air yang terperangkap di dalamnya dan bikin keropos," lanjut Hendra.

Penyebab terakhir rangka motor bisa mudah berkarat dan keropos adalah jenis besi yang digunakan. Terkadang, besi tipis lebih rawan berkarat dan keropos—meski tidak selalu.

"Kalau besinya tipis jadi lebih mudah keropos jika terserang karat. Tapi tidak semua besi tipis itu jelek. Ada juga besi tipis di rangka yang kuat dan tahan karat," tandasnya.

Dari penjelasan tersebut, diketahuilah bahwa penyebab rangka motor keropos ada cukup banyak. Hal tersebut bisa berupa faktor ekternal, tetapi bisa juga faktor bawaan.