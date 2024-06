Elon Musk Bikin Kebijakan Baru, Pengguna X Tak Bisa Lihat Kolom Like Orang Lain

ERA.id - Elon Musk mengumumkan kebijakan terbaru di platform media sosial miliknya, X. Ia mengatakan sekarang pengguna tidak bisa melihat like orang lain untuk melindungi privasinya.

"Perubahan penting: apa yang Anda sukai sekarang menjadi privasi," tulis Elon di akun X @elonmusk, Rabu (12/6/2024).

Important change: your likes are now private https://t.co/acUL8HqjUJ