Viral Tren Nyeleneh Bapmericano, Nasi Campur Kopi Hitam Khas Korea Selatan

ERA.id - Korea Selatan kembali melahirkan tren hidangan nyeleneh yang membuat warganet tercengang. Setelah sebelumnya muncul cola-bap (nasi campur cola), kini giliran "Bapmericano", perpaduan antara nasi dan kopi Americano, yang viral di media sosial.

Nama “Bapmericano” berasal dari gabungan kata bap (nasi) dan kopi americano. Namun ini bukan soal minum kopi setelah makan nasi, melainkan mencampur nasi langsung ke dalam segelas Americano.

Dilansir dari Chosun Ilbo (13/09/2025), tren ini bermula dari video viral yang memperlihatkan seseorang menuangkan nasi instan panas, es batu, dan Americano ke dalam satu mangkuk.

Pada keterangan video tertulis, “Dimakan saat ngantuk dan nggak nafsu makan.” Video tersebut telah ditonton lebih dari 9,6 juta kali, memicu rasa penasaran sekaligus kebingungan warganet. Kini, konten serupa membanjiri TikTok dan X (Twitter) Korea, dengan ribuan orang mencoba membuat versi mereka sendiri.

Tertarik mencoba tren ini? Cara membuatnya ternyata sangat sederhana dan bahan-bahannya bisa ditemukan di mana saja:

Bahan:

1 mangkuk nasi putih

1 gelas Americano dingin

Cara membuat:

Siapkan wadah, masukkan nasi.

Tuangkan Americano dingin ke atas nasi hingga agak terendam.

Aduk perlahan hingga nasi tercampur rata.

Meski terlihat ekstrem, tren Bapmericano sejatinya tak bisa dilepaskan dari budaya makan orang Korea yang menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Dalam budaya mereka, hampir semua makanan bisa dipadukan dengan nasi, sup, lauk, hingga kini kopi.

"Walau generasi muda Korea kini lebih menyukai roti, mereka tumbuh besar dengan budaya makan nasi," ujar Profesor Lee Eun-hee dari Universitas Inha.

Bukan hanya soal rasa, tren ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial membentuk pola konsumsi baru. Banyak influencer menciptakan resep ekstrem semacam ini bukan hanya untuk dimakan, tetapi juga untuk menarik perhatian dan mengejar popularitas.