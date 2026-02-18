5 Menu Buka Puasa yang Jadi Andalan Bulan Ramadan

ERA.id - Buka puasa selalu menjadi momen yang ditunggu setelah seharian menahan lapar dan haus. Selain sebagai waktu untuk mengisi energi kembali, suasana buka puasa juga identik dengan hidangan sederhana yang sudah akrab di meja makan.

Beberapa menu bahkan terasa wajib hadir karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Di berbagai daerah, pilihan makanan untuk berbuka memang bisa berbeda-beda. Namun, ada beberapa hidangan yang hampir selalu muncul karena rasanya cocok, mudah ditemukan, dan memberi sensasi segar setelah berpuasa seharian.

Ini dia beberapa menu yang selalu ada saat buka puasa.

1. Gorengan

Gorengan (Dok. Pinterest/BuzzFeed)

Gorengan menjadi salah satu pilihan paling populer saat berbuka. Mulai dari bakwan, risol, tahu isi, hingga pisang goreng, semuanya mudah ditemukan di pinggir jalan maupun dibuat sendiri di rumah.

Rasanya gurih dan teksturnya renyah membuat gorengan sering jadi menu pertama yang disantap. Meski sederhana, makanan ini hampir selalu hadir di meja buka puasa.

2. Es Buah

Es Buah (Dok. Pinterest/Mila Ladudin)

Es buah identik dengan kesegaran setelah seharian berpuasa. Perpaduan buah-buahan segar, sirup, susu, dan es batu membuat minuman ini banyak disukai berbagai usia. Selain menyegarkan, es buah juga memberi asupan cairan yang dibutuhkan tubuh. Variasinya pun bisa disesuaikan dengan selera dan bahan yang tersedia.

3. Kolak Pisang

Kolak Pisang (Dok. freepik/tyasindayanti)

Kolak pisang menjadi menu klasik yang tidak pernah absen saat Ramadan. Perpaduan pisang, santan, gula merah, dan daun pandan menghasilkan rasa manis yang hangat dan khas. Kolak biasanya disajikan hangat atau dingin sesuai selera. Rasanya yang lembut membuat menu ini cocok untuk pembuka sebelum makan utama.

4. Kurma

Kurma (Dok. freepik/azerbaijan_stockers)

Kurma dikenal sebagai makanan sunnah yang dianjurkan untuk berbuka puasa. Rasa manis alami dan teksturnya lembut, sehingga sering menjadi pilihan pertama sebelum makanan lain. Selain praktis, kurma juga membantu mengembalikan energi dengan cepat. Tidak heran jika buah ini hampir selalu tersedia selama bulan Ramadan.

5. Bubur Sumsum

Bubur Sumsum (Dok. Pinterest/Topwisata.info).

Bubur sumsum memiliki tekstur lembut dan rasa gurih manis yang ringan. Terbuat dari tepung beras dengan kuah gula merah, makanan ini mudah dicerna setelah perut kosong seharian. Menu ini sering dipilih karena rasanya tidak terlalu berat namun tetap mengenyangkan. Bubur sumsum juga menjadi favorit banyak orang sejak dulu.

Menu-menu ini menunjukkan bahwa buka puasa tidak harus selalu mewah. Dengan hidangan sederhana yang sudah akrab di lidah, momen berbuka tetap terasa hangat, nikmat, dan penuh kebersamaan.