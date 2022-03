Roy Suryo Sindir Aksi Pawang Hujan Rara Isti Jaga Langit Mandalika, Denny Siregar Ungkit Jejak SBY: Kalau Masalah Klenik Pak SBY Selalu di Depan

ERA.id - Pegiat media sosial Denny Siregar bereaksi dengan mengungkit jejak digital Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dikawal pawang hujan saat berkunjung di beberapa daerah.

Reaksi Denny Siregar menyusul cuitan sindiran dari mantan politisi Demokrat Roy Suryo soal pelaksanaan MotoGP Mandalika, Minggu (20/3).



Sebelumnya, lewat akun Twitter @KRMTRoySuryo2, pakar telematika ini begitu getol mengomentari aksi Raden Roro Istiati Wulandari yang melakukan ritual menahan hujan. Ajang bergengsi ini sempat ditunda karena hujan deras mengguyur sirkuit.



"Ini Video ASLI Penampakan tampilan LIVE Rara Isti Wulandari di Sirkuit Mandalika tadi yg sempat dikomentari oleh Presenter Trans7, Apa & Bagaimana Backgroundnya (Ada juga sebenarnya Aksi2 sebelumnya saat Ybs beraksi di tengah2 Sirkuit) BELIEVE IT OR NOT .. Itulah Indonesia. AMBYAR," cuit Roy Suryo.







Misalnya berita yang dimuat Kompas 15 Desember 2008 dengan judul '9 Pawang Beraksi, Agar Presiden SBY Tidak Kehujanan.' Atau berita Tempo, 4 Desember 2010 berjudul 'SBY Datang, 100 Pawang Hujan Jaga Langit Madura.'



"Kalau masalah klenik, pak @SBYudhoyono selalu di depan," cuit Denny singkat.



Pada cuitan selanjutnya, Denny memberikan saran kepada Roy Suyo.



"Makanya mas @KRMTRoySuryo2, kalo boss punya aib jangan sok buka2 aib orang..Netizen +62 jarinya garang2. Sekalinya googling, ampe kerak2 ketahuan," cuit Denny.











