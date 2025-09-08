Pemotor di Makassar yang Diteriaki "Maling" lalu Tabrak Tiang Ternyata Tewas Dikeroyok

ERA.id - Polisi bergerak cepat mengungkap kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pemuda berinisial RR (24) di Jalan Angkasa, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Hingga Minggu (7/9/2025) kemarin, sebanyak sepuluh orang telah diamankan untuk dimintai keterangan.

Kanit Reskrim Polsek Panakkukang, Iptu Muhammad Rijal, mengatakan pihaknya masih memburu dua pelaku utama yang diduga sebagai eksekutor penikaman.

“Iya sudah ada beberapa yang diamankan. Untuk pelaku utama masih dicari, barang bukti juga sudah diamankan di Polsek,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

Menurut informasi penyidik, korban RR tewas akibat ditusuk senjata tajam di bagian perut. Sementara rekan korban, FR, berhasil melarikan diri saat kejadian.

Panit 1 Opsnal Reskrim Polsek Panakkukang, Ipda Muhammad Ikbal, menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan, sepuluh orang yang ditahan memiliki peran berbeda.

“Ada yang meneriaki korban, mengejar, sampai ikut menganiaya,” kata Ikbal.

Ikbal menegaskan pihaknya masih terus mengembangkan penyelidikan. “Korban murni dianiaya, motifnya kesalahpahaman. Dua pelaku utama masih dalam pengejaran,” tutupnya.

Sebelumnya, kejadian bermula saat korban bersama rekannya, FR, berboncengan motor mencari sebuah alamat di sekitar lokasi. Aktivitas keduanya yang bolak-balik membuat warga curiga. Sejumlah orang kemudian mengejar sambil meneriaki mereka sebagai pencuri.

Karena panikan, motor korban menabrak tiang besi hingga ia terjatuh. RR yang tidak berdaya kemudian dikeroyok massa, sementara FR berhasil melarikan diri.