Momen Patah Hati, Pria di Sultra Serahkan Istri Selingkuh kepada Selingkuhannya untuk Dijaga

ERA.id - Seorang suami di Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mengikhlaskan atau melepaskan istri yang kedapatan selingkuh dengan pria terduga selingkuhan lewat adat Mowea.

Mowea merupakan tradisi hukum adat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan perselingkuhan atau umoapi.

Disaksikan tokoh adat, keluarga besar, serta warga sekitar, sang suami dengan hati yang hancur, melepas perempuan yang dicintainya untuk dijaga oleh pria lain yang diduga menjadi pasangan selingkuhan. Prosesi berlangsung damai saat itu.

“Adat ini sudah ada sejak lama. Tujuannya agar permasalahan rumah tangga tidak berlarut-larut dan kedua pihak bisa berdamai,” ujar salah seorang tokoh adat, Kamis silam.

Dari informasi yang dihimpun, sang istri yang berinisial NS tertangkap basah berselingkuh. Dia digerebek sendiri oleh suaminya, SRH, di indekos daerah Unaaha.

Saat dibawa ke polisi, istri dan selingkuhannya yang bekerja di salah satu perusahaan tambang di Konawe Utara mengaku kalau mereka berhubungan gelap.