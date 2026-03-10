Maling Motor di Karawang Tewas Dikeroyok Massa, Polisi: Jangan Main Hakim Sendiri!

ERA.id - Dua maling motor dikeroyok di wilayah Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hingga salah satu dari mereka tewas. Video kejadian amuk massa tersebut sempat beredar luas di media sosial.

Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang, Senin kemarin menyampaikan, peristiwa itu terjadi di Dusun Sukarela, sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat kejadian, aparat segera mendatangi lokasi kejadian untuk mengamankan situasi serta mengevakuasi dua maling serta membawanya ke RSUD Karawang untuk mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, satu orang terduga pelaku berinisial A dinyatakan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya berinisial K alias E saat ini masih menjalani perawatan.

Dari lokasi kejadian, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diduga digunakan sebagai sarana, satu unit sepeda motor milik korban, satu buah gagang kunci letter T, serta satu unit handphone.

Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan tim Inafis Polres Karawang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

"Masyarakat jangan main hakim sendiri. Kalau tahu ada tindak pidana, melapor ke pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tandasnya.