Dinas Kesehatan Akui Kesulitan Penuhi Permintaan Gibran Terkait Data Warga Vaksin Drop Out

ERA.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tengah meminta agar segera dilakukan pendataan untuk warga yang vaksin drop out. Pasalnya di Solo diprediksi banyak terjadi.



Sebagai informasi vaksin drop out yakni istilah bagi warga yang sudah mendapatkan suntikan vaksinasi dosis pertama, namun hingga batas waktu enam bulan tidak melanjutkan pada dosis kedua.



”Tadi udah saya minta, nanti datanya di DKK. Nanti yang drop out kami ulang, dosis satu sama dosis dua,” kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (23/2/2022).