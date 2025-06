Ernest Prakasa Cabut dari X, Ikuti Jejak Raditya Dika dan Ferry Irwandi

ERA.id - Produser Ernest Prakasa menutup akun X miliknya @ernestprakasa pada Minggu (8/6/2025). Keputusan itu diumumkan melalui akun Instagramnya @ernestprakasa.

"Setelah sekian lama tergoda tapi masih bimbang, hari ini (akhirnya) gw mengikuti jejak @raditya_dika, @irwandiferry, dan banyak teman-teman lain untuk meninggalkan platform Twitter / X," tulisnya. "It was fun, but it's no longer what it used to be."

Ernest Prakasa merupakan produser pendiri rumah produksi Imajinari yang menghasilkan film terbaik Festival Film Indonesia 2024, yaitu Jatuh Cinta seperti di Film-Film.

Selain itu, rumah produksinya juga memproduksi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa, Agak Laen, yang kini berada di urutan ketiga di bawah Jumbo dan KKN di Desa Penari.

Sebelumnya, Ernest mengawali karier di dunia hiburan melalui seni stand up comedy. Lama malang-melintang sebagai komika, Ernest mulai merambah ke dunia perfilman sebagai aktor, penulis skenario, sutradara, hingga akhirnya menjadi produser.