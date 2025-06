BABYMONSTER Sukses Guncang Panggung Indonesia, Bawakan Lebih dari 20 Lagu

ERA.id - Grup idola K-Pop BABYMONSTER sukses mengguncang panggung Indonesia lewat konser bertajuk 2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR <HELLO MONSTERS> IN JAKARTA. Mereka tampil membawakan sejumlah lagu hits hingga penampilan individu yang menggemparkan para penggemar.

Konser yang dipromotori oleh PK Entertainment dan TEM Presents ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, Ahyeon, Asa, Chiquita, Pharita, Rora, dan Ruka langsung membuka penampilannya dengan lagu "Drip"-- tanpa Rumi dikarenakan kondisi kesehatan yang menurun.

Menariknya dari lagu pembuka ini, BABYMONSTER tidak membawakannya dengan aransemen orisinal seperti biasa. Mereka membawakan "Drip" dengan versi acara SBS Gayo Daejeon 2024, yang langsung disambut meriah oleh penggemar.

Grup asuhan YG Entertainment itu lantas melanjutkan penampilan mereka dengan membawakan sejumlah lagu hits mulai dari "Batter Up", "Click Clack", "Like That", dan "Sheesh".

BABYMONSTER lantas menyapa para penggemar dengan perkenalan diri masing-masing. Bahkan beberapa member menyapa penggemar dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih.

“Apa kabar? Aku sangat-sangat rindu kalian,” kata Pharita.

“Terima kasih sudah datang, aku sangat-sangat bahagia,” ujar Ruka.

“Kamu kangen aku nggak?” goda Asa ke penggemar.

"Apa hari ini seru? Kalian masih bisa senang-senang kan? Kalian akan senang sampai akhir kan? Terima kasih selalu, aku cinta kalian," kata Ahyeon menyapa penggemar yang disambut keriuhan para penggemar.

Setelah menyapa para penggemar dengan bahasa Indonesia, para member lantas mulai menunjukkan kemampuan bernyanyi solonya masing-masing. Penampilan solo itu dimulai dari Rora yang membawakan lagu "Someone Your Loved" milik Lewis Capaldi.

Kemudian Pharita tampil memuku dengan lagu “What Other People Say” dari Sam Fuscher, Asa dengan “Godzilla” milik Eminem, Ruka lewat lagu “Gwola” milik Honey Cocaine, Chiquita yang membawakan lagu milik Olivia Rodrigo berjudul “Traitor”, serta Ahyeon dengan lagu “Dangerously” milik Charlie Puth.

Bukan hanya membawakan lagu individu milik musisi internasional saja, BABYMONSTER juga memberikan tribut untuk senior mereka di YG Entertainment, BLACKPINK.

“Kami akan menyanyikan beberapa lagu dari senior kami di YG,” kata Rora, yang langsung disambut teriakan penggemar.

“Kami akan membawakan lagu dari BLACKPINK sunbaenim,” timpal Ruka.

Tanpa membuang waktu lebih lama, BABYMONSTER langsung menghentak panggung dengan dua lagu dari BLACKPINK yaitu “How You Like That” dan “As It If Your Last”.

Selama konser berlangsung, BABYMONSTER membawakan lebih dari 20 lagu hits, termasuk “Dream”, “Really Like You”, “Love Maybe”, “Forever”, hingga “Love in My Heart”.

Konser BABYMONSTER di Jakarta, Indonesia dipromotori langsung oleh Live Nation, TEM Presents, dan PK Entertainment.