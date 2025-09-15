Jadi Aktor Termuda Raih Emmy Awards, Owen Cooper: Tiga Tahun Lalu Saya Bukan Siapa-siapa

ERA.id - Bintang serial Adolescence, Owen Cooper, mencetak sejarah baru di Emmy Awards. Owen meraih penghargaan untuk kategori Aktor Pendukung Terbaik dan mengalahkan Bill Camp hingga lawan mainnya, Ashley Walters.

Dalam pidato kemenangannya, Owen mengaku ia tidak percaya bisa memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Ia berkisah bahwa dirinya bisa meraih kemenangan itu berkat keberanian untuk keluar dari zona nyaman.

"Sejujurnya, ketika saya memulai kelas drama ini beberapa tahun yang lalu, saya tidak menyangka akan berada di Amerika Serikat, apalagi di sini. Namun, saya pikir malam ini membuktikan bahwa jika Anda mendengarkan, fokus, dan keluar dari zona nyaman, Anda dapat mencapai apa pun dalam hidup," ujar Owen selama pidato kemenangannya.

"Tiga tahun yang lalu, saya bukan siapa-siapa, dan sekarang saya di sini. Siapa yang peduli jika Anda merasa malu? Segalanya mungkin," sambungnya.

Mengutip Deadline, Owen memecahkan rekor Michael A. Goorjian, yang saat itu berusia 23 tahun dan menjadi pemenang termuda dalam kategori tersebut di tahun 1994.

Bukan hanya itu saja Owen juga memecahkan rekor Scott Jacoby sebagai aktor pria termuda yang pernah menang dalam kategori akting di Primetime Emmy. Jacoby berusia 16 tahun ketika ia memenangkan penghargaan Aktor Pendukung Terbaik dalam Serial Drama untuk The Certain Summer pada tahun 1973.

Selain memecahkan rekor sebagai aktor termuda yang menang di Emmy Awards, Owen juga mengalahkan sejumlah aktor veteran di kategori tersebut, termasuk Javier Bardem dari Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story; Bill Camp dan Peter Sarsgaard dari Presumed Innocent; dan Rob Delaney dari Dying for Sex, serta lawan mainnya di Adolescence, Ashley Walters.

Kemenangan Owen Cooper ini juga menarik perhatian. Hal ini lantaran fakta bahwa ia belum pernah bekerja sebagai aktor. Ia lantas mengikuti audisi untuk Adolescence dan terpilih untuk menjadi Jamie Miller, bocah 13 tahun yang diduga melakukan pembunuhan.

Pada bulan Juni, serial yang dibintangi Stephen Graham sebagai ayah Miller ini menjadi serial berbahasa Inggris kedua yang paling banyak ditonton di Netflix, melampaui musim keempat Stranger Things dan hanya di belakang Wednesday dengan lebih dari 141 juta penayangan dalam tiga bulan pertamanya.