Ternyata Tasya Farasya Sudah Pisah secara Agama Sebelum Gugat Cerai

ERA.id - Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo, menuturkan kliennya sudah berpisah secara agama dengan Achmad Assegaf sejak 10 September 2025. Tasya juga sudah tidak tinggal serumah dengan Achmad Assegaf.

“Sebetulnya sebelum ini (gugatan cerai) Ibu Tasya sejak tanggal 10 September, sebelum gugatan ini kami ajukan, telah bercerai secara agama, sudah ditalak oleh Tergugat (Achmad Assegaf), mantan suaminya,” ujar Sangun Ragahdo ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).

Lalu, kata Sangun, Tasya dan Achmad pada saat menjalani proses sidang dan mediasi sudah tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Mereka juga sudah tidak tinggal satu rumah.

“Pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan suaminya, mantan suaminya, telah pisah rumah. Jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah,” jelasnya.

Sementara itu terkait alasan Tasya mengajukan gugatan cerai, kuasa hukumnya menjelaskan bahwa ibu dua anak ini sering terlibat perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Achmad juga diduga merusak kepercayaan Tasya dengan menggelapkan uang.

“Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan, tapi kami telah ada data-datanya juga. Telah kami pelajari semua adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis,” tuturnya.

Lebih lanjut, Tasya Farasya hanya menuntut nafkah dari Achmad Assegaf sebesar Rp100. Tuntutan ini diajukan sebagai bentuk tanggung jawab dari mantan suami terhadap anak-anaknya.

“Kami juga pada gugatan kami, kami mengajukan nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp 100,” tutur M. Fattah Riphat.

Diketahui Tasya Farasya dan Achmad Assegaf kompak hadir di sidang perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025). Tasya melayangkan gugatan sejak 12 September 2025.