Tiga Dekade Vakum, JakJazz Akhirnya Kembali dengan Konsep Baru

ERA.id - Festival musik jazz legendaris Indonesia, Jakarta Internasional Jazz Festival (JakJazz) akhirnya kembali digelar usai tiga dekade vakum. JakJazz akan hadir dengan konsep dan semangat baru.

Chairman JakJazz 2025 Sari W. Pramono mengatakan kembalinya JakJazz tahun ini menjadi momentum untuk membuka ruang bagi generasi muda, khususnya di musik jazz.

"JakJazz kembali bukan hanya untuk bernostalgia, tapi untuk meneguhkan kembali posisinya sebagai ikon budaya Jakarta. Comeback ini adalah momentum untuk menghormati legacy sekaligus membuka ruang bagi generasi muda," kata Sari ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).

Di bawah arahan Barry Likumahuwa sebagai Music Director, JakJazz 2025 akan membawa konsep musik yang lebih relevan dengan audiens lintas generasi. Barry menekankan pentingnya menghadirkan tailor-made performances yang unik, memorable, dan tidak bisa ditemukan di tempat lain.

"JakJazz kali ini akan mempertemukan musisi senior dengan talenta baru, menciptakan dialog lintas generasi. Dengan kolaborasi lintas genre, JakJazz akan tetap relevan bagi generasi hari ini dan esok," tutur Barry.

Dengan semangat "Respecting the Legacy, Empowering the Youth", JakJazz tidak hanya merayakan perjalanan panjangnya, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi generasi baru untuk tumbuh, berkolaborasi, dan membawa musik jazz serta budaya kreatif Indonesia ke panggung dunia.

"Kita bisa melihat musisi legendaris dan musisi muda tampil dalam satu panggung, kadang bahkan berjam session tanpa rencana. Itu yang membuat atmosfernya intim, hangat, dan sangat manusiawi," kata Festival Director JakJazz 2025 Tommy Maulana.

Lebih lanjut, JakJazz 2025 akan digelar dengan berbagai rangkaian side-event yang akan menjaga semangat JakJazz tetap hidup, seperti JakJazz Lab (workshop & creative classes), JakJazz City Beats (pop-up gigs dan jamming), JakJazz Collabs (kolaborasi lintas industri & lifestyle), JakJazz Stream dan Jazz Parade & Appreciation Night.