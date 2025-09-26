Main Film Penuh Trauma, Ini Adegan Favorit Nicholas Saputra di Tukar Takdir

ERA.id - Nicholas Saputra mengungkap adegan favorit dalam film Tukar Takdir. Nicholas memilih adegan ini lantaran dirasa terlihat lebih nyata.

Dalam film Tukar Takdir, Nicholas Saputra berperan sebagai Rawa, satu-satunya penumpang Jakarta Airways 79 yang selamat dari kecelakaan maut. Nicholas pun memilih adegan press conference sebagai salah satu favoritnya.

"Saya adegan (favorit) press conference," kata Nicholas Saputra ditemui di Epicentrum, Kuningan, Kamis (26/9/2025).

Aktor 41 tahun itu lantas menjelaskan mengapa ia akhirnya memilih adegan tersebut sebagai favoritnya. Menurutnya, Mouly Surya sebagai sutradara menyuguhkan seperti di dunia nyata dengan melibatkan ratusan orang.

"Karena di film ini atau biasanya di film-film lain kalau (adegan) press conference dibikin ya wartawannya secukupnya tapi ini dibikin kaya press conference beneran," jelasnya.

"Ada sekitar 250 orang wartawan yang hadir dan ya menurut saya seperti kenyataan, sangat realistis," imbuhnya menambahkan.

Selain adegan favorit, Nicholas Saputra juga harus menghadapi tantangan baru dalam berakting yaitu saat ia harus berjalan dengan menggunakan tongkat. Ia bahkan duduk di kursi roda dengan kaki digips.

"Ya harus beradaptasi karena secara teknis cukup rumit untung ada Marsha yang berperan sebagai Dita yang membantu, ada Meriam Bellina yang membantu," tuturnya.

Lebih lanjut, Nicholas Saputra mengatakan perannya sebagai Rawa yang penuh dengan trauma itu menjadi sangat memorable baginya.

"Itu sebenarnya simbol karakter yang sangat memorable di film ini yang diterjemahkan dalam bentuk fisik yang seperti itu," pungkasnya.

Film Tukar Takdir dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2025.