Bukan Cuma Shaun The Sheep, Intip Kostum Kocak The Prediksi yang di Luar Nalar

ERA.id - Hari-hari riding, the prediksi memang tak pernah lepas dari aksi kocak dan penuh gaya. Klub motor yang berisi para selebriti ini selalu berhasil mencuri perhatian lewat penampilan mereka yang di luar dugaan, mulai dari kostum domba, baju sixpack, hingga pakaian parodi yang mengundang tawa.

Menutup perjalanan ke luar negeri tahun ini, the prediksi kembali hadir dengan adu gaya unik yang tak kalah seru dari selebriti Hollywood di pesta Halloween.

1. Shaun The Sheep

Kostum Shaun The Sheep (Instagram/theprediksi_)

The prediksi kembali mencuri perhatian dengan kostum terbaru mereka saat berkunjung ke New Zealand. Kali ini, seluruh anggota kompak mengenakan kostum domba berbulu putih lengkap dengan wajah hitam dan tanduk, membuat mereka terlihat seperti kawanan domba sungguhan. Penampilan kocak dan totalitas ini langsung jadi sorotan warganet yang kagum sekaligus terhibur.

2. The Sixpack

Kostum The Sixpack (Instagram/theprediksi_)

Tak berhenti di situ, gaya parodi mereka berlanjut di turnamen voli pantai. Kostum yang digunakan kali ini adalah kaus tanpa lengan berwarna oranye dengan motif otot “sixpack”. Paduan ekspresi bahagia dan gaya penuh percaya diri membuat mereka tampak seperti atlet dadakan yang baru saja menjuarai kejuaraan dunia dalam versi kocak tentunya!

3. Babysitter

Kostum Babysitter (Instagram/theprediksi_)

Masih dengan gaya khas mereka yang selalu totalitas, theprediksi pernah tampil kompak mengenakan seragam ala babysitter pastel yang lembut dan menggemaskan. Senyum manis dan pose gemas semakin memperkuat kesan “murah senyum dan mengayomi” seperti yang mereka tulis di caption Instagram. Warganet pun tak kuasa menahan tawa melihat sisi lembut dari klub motor paling nyentrik ini.

4. Alien

Kostum Alien (Instagram/theprediksi_)

Tak hanya itu , mereka kembali bikin heboh dunia maya dengan penampilan super nyeleneh bertema alien. Dalam kunjungan mereka ke Melbourne, para anggota tampil memakai kostum alien tiup berwarna hijau menyala lengkap dengan kepala besar khas makhluk luar angkasa. Sambil berpose di tengah kota, mereka tampak seperti sedang dijajah oleh pasukan alien lucu. Gaya absurd namun kompak ini sekali lagi membuktikan bahwa kreativitas dan humor theprediksi memang tak ada habisnya.

5. Pelajar

Kostum Pelajar (Instagram/theprediksi_)

Kreativitas mereka juga terlihat saat tampil dengan kostum seragam anak SD bermotif batik merah-putih yang khas. Dilengkapi kacamata besar ala alien dan celana pendek, penampilan mereka sukses menciptakan perpaduan antara nostalgia masa kecil dan komedi visual yang menghibur. Dengan latar pepohonan hijau, gaya mereka tampak seperti sekelompok murid SD yang siap mengikuti lomba 17-an, tapi dengan sentuhan “out of this world” versi theprediksi.

Itulah deretan kostum anti-mainstream ala theprediksi yang membuktikan bahwa mereka bukan cuma jago touring, tapi juga jago bikin hiburan lewat penampilan out of the box. Siapa tahu, gaya mereka bisa jadi inspirasi kostum seru buat momen berikutnya!