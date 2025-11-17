Lama Bungkan Pasca Cerai dari Arhan, Azizah Salsha: Sudah Pisah Agama Sejak Juni 2025

ERA.id - Selebgram Azizah Salsha akhirnya buka suara terkait perceraiannya dengan pesepakbola Pratama Arhan. Azizah mengaku sudah berpisah secara agama sejam Juni 2025.

Pernyataan itu disampaikan oleh Azizah Salsha lewat unggahan di Instagram pribadinya, Minggu (16/11). Azizah menjelaskan sudah berpisah dari Arhan secara agama sejak Juni 2025.

"Aku dan mantan suami telah berpisah secara agama sejak akhir Juni 2025. Keputusan ini diambil dengan matang, dewasa, dan bukan hal yang mudah bagi kami masing-masing," tulisnya.

Meski keputusan itu tidak mudah, Azizah dan Arhan pun sepakat untuk berpisah demi kebaikan bersama. Ia juga menegaskan perceraiannya dengan Arhan sama sekali tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Selain itu, Azizah juga menekankan keputusan berpisah itu diambil dengan proses yang panjang dan pertimbangan matang dari keduanya. Ia juga tidak menampik banyak kenangan bersama Arhan yang masih membekas dan masih menjalin komunikasi dengan baik.

"Aku sangat menghargai kenangan yang ada, dan aku akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Kami tetap saling menghargai sebagai individu, dan keluarga tetap menjalani silaturahmi yang baik meski stats telah berubah," tegasnya.

Lebih lanjut, Azizah Salsha menekankan ia tidak meminta untuk dibela siapapun atas tindakan dan keputusannya. Namun ia mengimbau kepada siapapun agar tidak menyebar spekulasi yang tidak berdasar.

"Untuk pihak-pihak yang masih membuat asumsi dan narasi yang tidak berdasar, aku berharap pernyataan ini dapat menjadi penutupnya. Kedepannya aku ingin menjalani hidup dengan damai dan terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari diriku," tegasnya.

Azizah Salsha dan Pratama Arhan resmi bercerai pada 29 September 2025. Perceraian itu diajukan oleh Arhan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, pada 1 Agustus 2025.