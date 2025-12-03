Blak-Blakan, Brisia Jodie Ngaku Tidak Bisa Tidur Jelang Pernikahan

ERA.id - Penyanyi Maria Brisia Jodie Maurinne alias Brisia Jodie mengaku tidak bisa tidur menjelang pernikahannya dengan Jonathan Alden. Jodie juga dilanda ketakutan hebat menjelang pernikahannya.

Dalam pantauan ERA, Jodie tiba di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, sekira pukul 09.45 WIB. Jodie tampil cantik dan anggun dengan mengenakan gaun berwarna putih menjuntai lengkap dengan mahkota di kepalanya. Ia mengaku gugup hingga tidak bisa tidur dengan pulas.

"Enggak bisa. Enggak bisa tidur," ujar Jodie.

Ia menyebut sepanjang malam hanya berada di kamar bersama para bridesmaid untuk latihan prosesi agar terlihat rapi saat acara berlangsung.

"Aku sama bridesmaid di dalam kamar cuman GR (Gladi Resik) ini terus," katanya sambil tersenyum tegang.

Rasa deg-degan itu muncul karena Jodie takut membuat kesalahan di momen penting tersebut. Ia bahkan tidak sanggup memikirkan momen sakral tersebut.

"Takut nanti pas musik masuk, jalan, terus semua orang nengok. Baru mikir aja udah merinding," akunya.

Bukan hanya itu saja, Jodie juga mengaku khawatir soal urutan prosesi di gereja. Ia berharap bisa menghafal semua langkah dengan benar.

"Kan karena prosesi-prosesinya itu, takut enggak hafal atau apa," ucapnya.

Meskipun gugup, Jodie mencoba menenangkan diri menjelang masuk gereja. Ia berharap semua rencana pemberkatan berjalan lancar tanpa hambatan.

"Pokoknya nikah cukup sekali ya guys. Jangan lagi," ujarnya sambil bercanda.