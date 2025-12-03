Resmi Menikah, Brisia Jodie dan Jonathan Alden Tancap Gas Bulan Madu ke Jepang

ERA.id - Brisia Jodie dan Jonathan Alden mengungkap rencana bulan madu dan momongan usai resmi menikah. Jodie dan Alden mengaku tidak akan menunda untuk memiliki momongan.

Saat ditemui usai pemberkatan pernikahan di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025), keduanya mengaku belum membuat rencana untuk bulan madu. Namun Alden tidak menutup kemungkinan Jepang menjadi negara pilihan utama.

"Kalau bulan madu mungkin kita pilih karena kita suka makan, terus kita suka vibes Jepang. Jadi kayaknya bakal Jepang," kata Alden.

Ketika ditanya soal rencana langsung memiliki momongan, pasangan ini belum memberikan jawaban spesifik. Keduanya justru terlihat santai dalam menanggapi pertanyaan tersebut.

Alden hanya memberi bocoran bahwa fokus utama mereka adalah menikmati momen sebagai pasangan baru terlebih dahulu.

"Dia (Alden) bilangnya kayak, ya mungkin berdua dulu juga enggak apa-apa. Maksudnya sedapatnya kapan aja dikasih, pasti kita bersyukur gitu. Kita, karena di agama kita juga enggak boleh nunda. Tapi maksudnya bukannya kayak buru-buru ngejar, enggak. Kita masih ngejar karir ya. Jadi aman," tutur Jodie.

Meski tidak menunda untuk memiliki momongan, baik Jodie maupun Alden lebih mengutamakan kenyamanan pasca resmi menikah. Keduanya sepakat hubungannya lebih nyaman setelah resmi terikat dalam pernikahan.

"Jadi sudah lebih enak juga, jadi kita mau ke mana-mana sudah lebih santai," kata Alden.

Brisia Jodie dan Alden diketahui resmi melangsungkan pemberkatan pernikahan pada Rabu, 3 Desember 2025 di Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Pernikahan ini dilaksanakan setelah mereka resmi bertunangan pada Juni 2025.