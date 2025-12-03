Momen Haru Brisia Jodie dan Jonathan Alden Ucap Janji Suci, Gaun Mewah Jadi Sorotan

ERA.id - Brisia Jodie dan Jonathan Alden resmi menikah pada Rabu (3/12/2025). Pemberkatan pernikahan yang penuh haru itu dihiasi dengan tangis bahagia Jodie dan Alden.

Dalam pantauan ERA, pemberkatan pernikahan Jodie dan Alden ini dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Pemberkatan itu disaksikan langsung oleh keluarga dan kerabat terdekat keduanya.

Alden tiba lebih dulu dengan setelan jas berwarna navy yang terlihat cocok di tubuhnya. Sementara itu, Jodie datang dengan penampilannya yang begitu anggun mengenakan gaun putih klasik. Keduanya pun berjalan menuju altar pernikahan.

Pemberkatan itu dipimpin oleh Pastor Christoforus Joseph Harry Liong Pr. Alden mengucap janji setia sehidup semati dengan Jodie.

"Saya, Christopher Jonathan Alden, memilih engkau, Maria Brisia Jodie Maurinne, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya," ucap Alden.

Jodie yang berada di hadapan Alden pun membalas ikrar pernikahan dengan penuh emosional. Jodie yang berusaha tegar pun tidak kuasa menahan tangis penuh kebahagiaan.

"Saya, Maria Brisia Jodie Maurinne, memilih engkau, Christopher Jonathan Alden, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya," tutur Jodie.

Setelah proses pemberkatan penuh emosional itu, Jodie dan Alden pun secara resmi tercatat sebagai pasangan suami istri sah secara Katolik.

Jodie dan Alden diketahui telah menjalin hubungan sejak pertengahan 2024 dan melangsungkan lamaran pada 21 Juni 2025 lalu.