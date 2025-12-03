Terinspirasi dari Kate Middleton, Gaun Pernikahan Brisia Jodie Jadi Sorotan

ERA.id - Brisia Jodie berhasil mewujudkan pernikahan impiannya dengan sang kekasih, Jonathan Alden di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). Jodie juga berhasil mengenakan gaun ala Kate Middleton.

Pelantun lagu "Dengan Caraku" itu mengungkap keinginannya menikah di Gereja Katedral sudah lama ia impikan. Ia bahkan sering bercerita kepada para sahabatnya tentang impian itu.

"Aku pernah ngomong ke semua teman-teman, aku pernah bilang kayak dream wedding aku juga di Katedral. Dan dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengadakan wedding di Katedral. Jadi sangat happy," ucap Jodie saat ditemui usai pemberkatan di Gereja Katedral.

Selama pemberkatan, perempuan berusia 29 tahun itu tampil anggun mengenakan gaun putih bernuansa klasik. Ia mengaku terinsipirasi dari Kate Middleton.

"Semua look-nya sih dari rambut, dress, semua dari Kate Middleton. Cuman bedanya aku modif kayak agak modern dikit aja. Kelihatannya kayak klasik aja sih," jelas Jodie.

Gaun tersebut dirancang oleh desainer Diana Putri, perancang yang juga membuat busana untuk Lisa dan Jennie Blackpink, hingga Ariana Grande. Bahkan, untuk fitting gaun ini, Jodie rela harus bolak-balik Surabaya.

"Jadi aku bolak-balik Surabaya, benar-benar legit effort parah," kata Jodie.

Untuk mempercantik penampilannya selama pemberkatan, Jodie juga mengenakan mahkota sebagai aksesoris tambahan. Mahkota itu pun menambah kesan elegan dan cocok dipadukan dengan gaun klasiknya.

Jodie dan Alden juga mengungkap bahwa sebenarnya mereka mendaftarkan pemberkatan di gereja lain. Namun, ketika mengetahui ada kesempatan untuk melangsungkan pernikahan di Katedral mereka memutuskan untuk mengambilnya.

"Sebenarnya sebelumnya kita mendaftarnya di gereja lain karena sesuai dengan tanggal hari resepsi bareng sama pemberkatan gitu. Tapi karena aku dreamnya di Katedral, puji Tuhan dapat slot," ungkap Jodie.

Sementara itu, Alden menambahkan kalau tanggal 3 Desember juga dianggap baik menurut perhitungan Jawa dan China.

"Kalau di tahun ini, dicari tanggal yang baik, itu emang banyak di Desember. Makanya kita ke vendor-vendor wedding segala macam, itu kebanyakan emang penuh tuh di bulan Desember," tutur Alden.

Keduanya tampak bahagia saat ditemui usai pemberkatan, terlebih lagi setelah beberapa hari menjalani masa pingit sebelum akhirnya dipersatukan di altar Katedral.