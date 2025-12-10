Hubungan Kandas Usai Diduga Selingkuh, Ari Lasso Pilih Vakum dari Media Sosial

ERA.id - Ari Lasso mengumumkan dirinya rehat dari media social pasca hubungannya dengan Dearly Joshua kandas. Ari memilih untuk merefleksi dirinya usai diterpa isu perselingkuhan.

Lewat unggahan berlatar hitam, pelantun "Hampa" itu pamit dari media social untuk sementara Waktu. Kaputusan itu muncul setelah hubungannya dengan Dearyl kandas di tengah jalan.

"To: Goodfelass, Baladewa, Clients, Partner i'll do MEDSOSDETOX. Fokus dengan beberapa proyek sampai kesepakatan tercapai," tulisnya dengan bahasa Inggris, dikutip ERA, Rabu (10/12/2025).

Pada unggahan tersebut, Ari Lasso menekankan seluruh kerja sama yang terjalin akan tetap berjalan dan diselesaikan. Ia pun meminta agar para penggemar tidak perlu khawatir tentang dirinya.

"Tidak perlu khawatir saya akan segera kembali #arilasso #alass2025 #medsosdetox," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Dearly Joshua mengumumkan hubungannya dengan Ari Lasso kandas setelah terlihat bersama pada bulan Mei lalu. Dearly mengumumkan hal itu lewat unggahan di Instagram-nya.

Dalam unggahan itu, Dearly membagikan potret sedang merayakan ulang tahun di sebuah restoran Italia di Korea Selatan. Ia terlihat sendiri tanpa didampingi oleh Ari Lasso.

"Buat yang tanya apa aku akan kembali sama Ari Lasso? Jawabannya adalah tidak. Kita sudah putus, no turning back (tidak akan balikan)," ucapnya.

Sebelum mengumumkan hubungan mereka kandas, Dearly diduga sempat mengancam seorang perempuan bernama Ade Tya. Dearly meluapkan emosinya kepada Ade lantaran diduga menjadi orang ketiga di hubungan mereka.

Dearly pun langsung menghapus sejumlah foto dan kenangan saat bersama Ari Lasso di media sosialnya. Sedangkan Ari Lasso masih mempertahankan foto kebersamaan dengan Dearly.