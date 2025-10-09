Dicap Temperamental Gegara Bentak Pacar, Ari Lasso: Maaf Ya Kata Orang Aku Galak

ERA.id - Musisi Ari Lasso menyampaikan permohonan maaf setelah video membentak kekasihnya, Dearly Joshua, menuai kecaman. Ari Lasso langsung meminta maaf kepada Dearly lewat unggahan di Instagram-nya.

Lewat unggahan di Instagram miliknya, pelantun "Hampa" itu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Dearly Joshua. Permintaan maaf ini disampaikan Ari Lasso usai dituding temperamental.

"Maaf ya Yaank @dearlydjoshua, kata orang aku galak banget kayak Obi (emoticon anjing). Padahal kan kamu tau dia suaminya Budahal, jadi gimana dong," tulis Ari Lasso pada foto kebersamaannya dengan Dearly.

Tudingan temperamental ini dilayangkan kepada Ari Lasso setelah konten yang dibagikan Dearly viral. Dalam konten tersebut, keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama hingga terdengar nada bentakan yang keluar dari Ari Lasso.

Saat itu, Ari Lasso diminta untuk menghabiskan minumannya oleh Dearly. Tetapi ia justru membentak kekasihnya itu.

"Sek ta (sebentar). Banyak omong," ucap Ari Lasso.

Tindakan yang dinilai kasar itu tidak berhenti begitu saja, Ari Lasso kembali melakukan hal yang sama saat Dearly mencoba ikut bernyanyi mengikuti lantunan musik.

"Kamu tuh enggak ngerti musik," kata Ari.

Video itu lantas menuai perdebatan publik hingga melabeli penyanyi 53 tahun itu red flag. Namun Ari Lasso tidak berhenti sampai di situ saja. Ia justru kembali memantik kritik setelah membagikan pemberitaan sebuah portal media.

Pada unggahan itu, Ari dengan kata-kata sarkasme menyentil portal media yang sudah memuat pemberitaan tentangnya. Ari menilai pemberitaan yang dimuat tidak melalui izin darinya sehingga menyebabkan persepsi negatif.

"Terima kasih sudah mendidik masyarakat kita dengan asupan postingan bermodal konten tanpa ijin, semoga menjadi sumbangan besar untuk bangsa besar ini," tulisnya.

"Semoga iklannya makin banyak untuk menggaji karyawan dan memuaskan dahaga netizen untuk turut serta aktif dalam mencerdaskann kehidupan berbangsa dan bertanah air kita," sambungnya.

Sayangnya unggahan itu justru kembali menimbulkan amarah dari para penggemarnya. Ari dituding menyebalkan

"Om udah om, jangan kayak publik figur karbitan, kan udah senior kok kayaknya skrg bnykan drama nya sik teriak-teriak dipanggung aja keren kayak wkt muda jgn di sosmed," tutur @mmeur***

"Saya fans mas Ari dari Malaysia. Ternyata beliau sudah berubah," imbuh @julia_azr***

"Kok lama2 om Lasso sifatnya menyebalkan ya sama kyk pak Dhe dhani kebanyakan gaul Ama pakdhe ini jadi terkontaminasi," kata @die.****