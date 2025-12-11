Lisa BLACKPINK Jadi Panitia Met Gala 2026, Sejajar dengan Sabrina Carpenter hingga Sam Smith

ERA.id - Lisa BLACKPINK resmi bergabung dengan jajaran panitia penyelenggara Met Gala 2026 bersama Sabrina Carpenter hingga Sam Smith. Lisa jadi artis K-Pop pertama yang masuk ke jajaran panitia Met Gala.

Dalam pengumuman yang dirilis oleh Museum, nama Lisa BLACKPINK masuk ke jajaran panitia Bersama Sabrina Carpenter, Doja Cat, Sam Smith dan Yseult; penari Misty Copeland; aktor Teyana Taylor, Elizabeth Debicki, Gwendoline Christie dan Lena Dunham; pemain bola basket A'ja Wilson; model Alex Consani, Paloma Elsesser dan Lauren Wasser; editor Vogue Chloe Malle; dan seniman Anna Weyant.

Sementara itu, di posisi ketua Bersama diisi oleh Beyonce, Venus Williams, Nicole Kidman yang akan bergabung dengan Anna Wintour dari Vouge.

Venus Williams, yang belum pernah menjadi pembawa acara sebelumnya, mengambil peran tersebut tujuh tahun setelah adik perempuannya dan sesama juara tenis, Serena, menjadi ketua bersama.

Beyonce menjadi ketua kehormatan pada tahun 2013, dan Nicole Kidman menjadi ketua bersama pada tahun 2003 dan 2005.

Sementara Anna Wintour, tentu saja, mengawasi acara tahunan ini, sebuah penggalangan dana yang tahun lalu menghasilkan rekor 31 juta USD (Rp516 miliar) untuk kas Institut Kostum Museum Metropolitan.

Pengumuman yang disampaikan pada Rabu (10/12/2025) ini juga mengumumkan panitia penyelenggara gala yang diketuai oleh perancang busana Anthony Vaccarello dan Zoe Kravitz.

Meski sudah mengumumkan jajaran ketua serta panitia, belum ada rincian lebih lanjut mengenai detail acara tersebut. Namun diduga tema tahun depan akan mengusung 'Costume Art', yang diumumkan bulan lalu sebagai pameran musim semi berikutnya.

Pameran Costume Art dibuka untuk umum pada 10 Mei 2026, dan berlangsung hingga 10 Januari 2027.