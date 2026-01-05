4 Tahun Bersama, Yasmin Napper dan Giorgino Abraham Pilih Putus

ERA.id - Kabar mengejutkann datang dari pasangan Yasmin Napper dan Giorgino Abrahan. Hubungan asmara Yasmin Napper dan Giorgino Abraham yang selama ini terlihat harmonis resmi berakhir.

Kabar tersebut diumumkan oleh Yasmin Napper melalui Instagram Story exclusive-nya beberapa waktu lalu. Dalam unggahan tersebut, Yasmin menyampaikan bahwa keputusan berpisah sudah disepakati bersama.

"Gino dan saya telah memutuskan untuk berpisah. Saya belajar sambil jalan, jadi kebaikan dan dukungan Anda sangat berarti. Banyak pertimbangan telah dilakukan sebelum kami memutuskan untuk berpisah," tulis Yasmin dikutip dari akun Instagram @exclusivetimnasartis, Senin (5/1/2026).

Pernyataan itu juga menekankan bahwa Yasmin dan Gio memilih untuk saling memperbaiki diri satu sama lain sambil tetap mendoakan yang terbaik. Ia pun menekankan tidak akan mengungkap penyebab kandasnya hubungan asmara tersebut.

"Kita tidak berutang penjelasan kepada siapa pun. Penyebab keputusan ini akan dirahasiakan & mohon hormati batasan kami," tegasnya.

Yasmin Napper dan Giorgino Abraham diketahui mulai mengumumkan hubungan asmara mereka sejak 2021 dan kerap dipasangkan dalam sejumlah proyek. Keduanya juga sering membagikan momen kebersamaan di media sosial pribadinya.

Meski telah berpisah, Yasmin menegaskan bahwa mereka akan tetap saling mendukung dan saling mendoakan. Yasmin juga meminta agar publik menghormati keputusan mereka dan tidak mencari tahu lebih lanjut alasan dibalik berakhirnya hubungan tersebut.