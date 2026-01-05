Cerita Michelle Ziudith Syuting Film Alas Roban, Akui Takut hingga Menangis

ERA.id - Michelle Ziudith mengakui dirinya sangat penakut meski bermain dalam film horor Alas Roban. Michelle bahkan sempat menangis selama syuting berlangsung.

Berperan sebagai Sita, Michelle mengungkap bahwa syuting film horor pertamanya ini membawa pengalaman sangat berbeda dari film drama yang biasa ia bintangi. Ia bahkan sempat pesimis untuk bisa menjajal genre baru di perjalanan kariernya.

"Bukan enggak bisa, aku takut banget sebenarnya. Aku takut banget. Aku udah informasikan sama Ibu Sutradara (Hadrah Daeng Ratu) dan Bapak Produserku (Oswin Bonifanz). Aku enggak mau kehilangan diriku," ujar Michelle saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Kehilangan itu, kata Michelle, mengacu pada citranya yang kental dengan genre drama serta romansa. Salah satu cara yang dilakukan Michelle pun dengan merangkul ketakutan yang ia rasakan agar tidak terbawa sampai ke rumah.

"Aku harus merangkul rasa bukan rasa takut aja nih, tapi memang aku harus ekstra takut gitu. Yang kayak aku takut aja, tapi jadi takut banget," ungkapnya.

"Nah, aku enggak suka tuh rasa-rasa itu yang nanti aku akan bawa pulang ke rumah bahkan di saat syutingnya selesai," imbuh Michelle menambahkan.

Meski berusaha keras untuk merangkul rasa takut itu, aktris 30 tahun ini juga mengaku sempat menangis selama di lokasi syuting. Isak tangis itu dirasakan Michelle lantaran syuting yang berat dan banyak cobaan, termasuk hujan hingga banjir.

Situasi menegangkan itu juga diperparah dengan kondisi Michelle yang sempat jatuh sakit selama syuting. Ia pun memikirkan bagaimana caranya agar bisa tetap prima selama syuting tanpa harus merepotkan orang lain.

"Aku nangis karena aku sakit, aku takut ngerepotin, aku takut nambah hari karena aku. Aku punya ketakutan yang... aku sebagai yang in charge di lokasi, aku enggak boleh kasih lihat itu, aku harus tetap tenang," katanya.

Alas Roban dijadwalkan tayang serempak di bioskop Indonesia mulai 8 Januari 2026.