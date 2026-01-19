Luna Maya Bongkar Masalah Dapur, Akui Maxime Bouttier Lebih Jago

ERA.id - Luna Maya membagikan cerita menarik mengenai sang suami, Maxime Bouttier, yang gemar memasak. Luna menyebut urusan masak-memasak di rumah lebih banyak dipegang oleh Maxime.

Pemain film Sumala ini mengaku merasa sangat senang karena Maxime punya kemampuan masak yang lebih baik darinya. Ia memuji sikap suaminya yang jauh lebih rajin saat berada di dapur.

"Experience-nya, happy-happy aja. Justru seneng karena lebih pinter masak dia dibanding saya. Tapi saya bisa masak juga, cuma dia lebih rajin, saya lebih males," ujar Luna Maya saat ditemui wartawan beberapa waktu lalu.

Luna juga menyebutkan bahwa suaminya lebih ahli dalam mengolah masakan luar negeri. Maxime lebih sering memasak menu-menu yang bergaya ala barat atau western.

"Kalau Max lebih western ya. Dia lebih ya hitungannya makanan bule lah," tuturnya.

Luna mengungkapkan Maxime juga tipe suami yang kreatif karena sering mencari ide resep baru sendiri lewat media sosial tanpa harus diminta.

"Justru dia suka google-google sendiri, dia suka scrolling, dapat inspirasi dari kadang-kadang TikTok, YouTube, Instagram, kayak lihat ‘Eh mau masak ini ah’, aku mah ngikut aja. Biasanya selalu enak, jadi enggak pernah request sih," ungkapnya.

Luna sampai berencana memberikan "hak milik" penuh atas dapur di rumah baru mereka nanti kepada sang suami. Ia bahkan mempersilakan Maxime untuk mendesain sendiri dapur impiannya.

"Ya kita kayak bilang nanti kalau bikin rumah baru kayaknya dapurnya hak milik dia deh. Kamu yang design, biar kamu yang (atur). Karena kan rumah aku sebenarnya rumah bachelor ya, rumah orang yang belum menikah dulu," pungkasnya.