Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Dapat Kado Spesial Setahun Menikah: Hi Bayi!

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Angga mengumumkan Shenina sedang mengandung buah hati mereka tepat di hari jadi satu tahun pernikahan.

Lewat serangkaian foto yang dibagikan Angga, nampak terlihat pasangan ini mengenakan pakaian serasi bernuansa putih. Shenina juga memperlihatkan baby bump yang mulai membesar.

"Anniversary pernikahan pertama kami terasa lebih lengkap, karena ada keajaiban yang datang melengkapi. Alhamdulillah Tuhan menitipkan hadiah terindah di antara kami. Happy 1st anniversary & hi bayi," tulis Angga Yunanda.

Pada foto itu, Angga dan Shenina juga turut memperlihatkan foto hasil Ultrasonografi atau USG dari buah hati mereka. Aura bahagia pun terpancar dengan jelas di wajah mereka berdua.

Namun Angga dan Shenina tidak memberi rincian lebih lanjut mengenai usia kehamilan tersebut.

Diketahui Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon menikah pada 10 Februari 2025. Pernikahan itu berlangsung meriah dengan dihadiri keluarga dan para kerabat terdekat.