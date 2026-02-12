Pacar Baru Dituding Larang Ketemu Anak, Okin Pasang Badan: Murni Salah Gue

ERA.id - Niko Al Hakim alias Okin kembali menuai sorotan publik usai ditegur langsung oleh mantan istrinya, Rachel Vennya. Okin mengaku tidak hadir ke hari kompetisi anak keduanya, Aurorae Chava Al Hakim, karena ketidaktahuan.

Pada salah satu foto Okin bersama barunya, Ananda Zhafira, Okin mengakui kesalahannya yang tidak hadir di hari kompetisi anaknya, Chava. Okin mengaku komunikasinya dengan Rachel buruk sehingga menyebabkan miskomunikasi.

"Ketidak hadiran gue dalam acara kemarin murni karena kesalahan gue yang kurang bertanya dalam acara anak-anak beberapa waktu terakhir. Beberapa waktu terakhir pun ada banyak misscom yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan gue," tulis Okin, dikutip ERA, Kamis (12/2/2026).

Anggota grup band OKAAY ini lantas memasang badan untuk membela sang kekasih, Nanda, yang menjadi bulan-bulanan netizen atas kesalahan Okin. Nanda bahkan disebut melarang Okin untuk menemui anak-anaknya.

Namun Okin menegaskan Nanda tidak melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Okin menyebut dia tidak ingin kekasihnya ikut campur dalam urusan keluarga.

"Nanda tidak pernah tau menau untuk hal ini & tidak pernah melarang apapun yang berkaitan dengan keluarga. Pun, gue juga tidak akan mau diatur yang berhubungan dengan keluarga karena bagaimanapun ttp familyfirst," tegasnya.

"Terbuktipun selama 9 bulan kebelakangan ini gue bisa hadir diacara apapun yang berkaitan dengan keluarga," sambungnya.

Lebih lanjut, Okin mengaku rangkaian konflik yang terjadi dengan Rachel Vennya dan melibatkan anak-anaknya murni sebagai kesalahan pribadinya.

"Jadi ini semua murni kesalahan gue, bukan kesalahan siapapun," pungkasnya.

Konflik mantan pasangan suami istri ini bermula dari isi pesan Rachel Vennya kepada Okin tersebar ke publik. Dalam pesan itu, Rachel mengatakan bahwa ia sengaja memamerkan kondisi anaknya selama kompetisi ice skating agar Okin hadir secara langsung memberi dukungan.

"Anak kamu kompetisi, aku udh taro di ig supaya kamu liat dan at least effort buat dtg tp ternyata ga dateng," tulis Rachel kepada Okin disertai keterangan 'siap salah izin'.

Rachel sendiri memang membagikan rangkaian kompetisi yang diikuti oleh anak keduanya selama empat hari. Dari konten-konten yang dibagikan, anak kedua Rachel bahkan sempat menangis lantaran gagal menjadi juara pertama.

Pesan itu kemudian menjadi isu hangat di kalangan netizen hingga menuding Nanda menjadi dalang ketidakhadiran Okin di acara tersebut. Nanda bahkan dituding sengaja menghalangi Okin untuk bertemu anak-anaknya.

Hingga berita ini ditulis belum ada klarifikasi dari pihak Rachel Vennya terkait konflik tersebut. Sedangkan Nanda membantah dirinya melarang Okin untuk hadir memberi dukungan.